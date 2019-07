Adam Ounas, joker flamboyant de l’Algérie

Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie vit pour le moment une compétition idyllique. Les Fennecs ont remporté tous leurs matchs, marqué neuf buts et n’en ont encaissé aucun. Meilleure attaque de la compétition, El Khadra doit notamment ses bonnes performances offensives à Adam Ounas. Remplaçant, l’attaquant napolitain a déjà planté trois banderilles. Un joker de luxe pour Djamel Belmadi, qui pourrait compter sur lui lors du quart de finale contre la Côte d’Ivoire, jeudi soir.

Une renaissance en Egypte



Mis de côté par Maurizio Sarri, peu adepte du turn-over, Adam Ounas espérait vivre des jours meilleurs à Naples sous l’égide de Carlo Ancelotti lors de la saison 2018-2019. Régulièrement blessé, l’Algérien n’a pas eu le temps de jeu espéré, mais garde une belle cote d’amour auprès des supporteurs partenopei. Titulaire six fois en Serie A pour 18 apparitions et 534 minutes de jeu au total, l’attaquant a tout de même inscrit trois buts. Un total relativement faible, mais qui a tout de même convaincu Djamel Belmadi de l’emmener en Egypte. Resté sur le banc lors des deux premières rencontres, le joueur formé à Bordeaux a eu sa chance lors de la troisième rencontre de la phase de groupes.

Vidéo - Trois buts et une passe décisive : Adam Ounas régale à la CAN

Face à la Tanzanie, Adam Ounas a fait montre de toutes ses qualités offensives : vitesse, percussion, dribbles, et technique. Généreux, il a également abattu un gros travail sur le plan défensif, n’hésitant pas à redescendre voler le cuir dans les pieds de ses adversaires. Omniprésent sur le terrain, le Napolitain a d’abord offert une passe décisive à Slimani, d’une ouverture lumineuse, à 40 mètres de la cage. Il a ensuite combiné avec l’attaquant de Fenerbahçe pour marquer au terme d’une séquence collective sublime. Ounas s’est finalement offert le luxe d’inscrire un doublé, d’un but tout en vitesse et en dribbles. Une masterclass pour sa première titularisation lors d’une CAN, et un titre d’homme du match bien mérité. Ils n’étaient d’ailleurs que six joueurs tunisiens à avoir marqué deux fois et délivré une passe décisive lors de la même rencontre en phase finale de CAN auparavant.

Adam Ounas est actuellement co-meilleur buteur de la #CAN2019 avec 3 buts en seulement 90 minutes joués ! Vous avez dit efficace. #TeamDZ pic.twitter.com/OSPqheDEvK — DZfoot (@DZfoot) July 8, 2019



Relégué sur le banc pour le huitième de finale contre la Guinée, Adam Ounas a eu sa chance en rentrant en fin de match. Disposé dans le couloir gauche, l’attaquant a multiplié les appels en profondeur et a une nouvelle fois trouvé la faille.

#CAN2019

🇹🇿🇩🇿 Adam Ounas : "Delort a été très bon, il lui a juste manqué un but"

Delort : "Ounas, un futur grand joueur, un talent incroyable"#TANALG pic.twitter.com/NfjXFHBovw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 1, 2019



« Adam Ounas, c’est le talent pur »



En deux apparitions et 87 minutes de jeu, Adam Ounas a donc trouvé la faille à trois reprises. Il trône en tête du classement des meilleurs buteurs, aux côtés de Sadio Mané, Cédric Bakambu et Odion Ighalo, des joueurs qui ont, au minimum, trois fois son temps de jeu. Avec sa passe décisive, l’Algérien est impliqué sur un but toutes les 23 minutes.

Des chiffres impressionnants, qui justifieraient une place de titulaire pour Adam Ounas. Confronté à une rude concurrence dans le secteur offensif, le prodige de 22 ans doit pour le moment se contenter du banc. Un choix qu’a justifié son sélectionneur, Djamel Belmadi, pour beIN SPORTS, et évoquant, au passage, sa propension à vouloir souvent faire la différence tout seul : « Adam Ounas, c’est le talent pur, et il le sait. Parfois, ça peut ne pas rendre service que d’être trop talentueux. Il faut savoir et pouvoir l’accompagner, beaucoup discuter avec lui, lui faire comprendre que le talent ne suffit pas. On a connu des joueurs talentueux qui n’ont pas fait de carrière à la hauteur de leur talent.»

Vidéo – Les confidences de Djamel Belmadi sur Adam Ounas

« Il est dans la lignée de ce qu’on recherche à faire avec lui, continue Belmadi. Je ne vais pas dire que c’est un joueur d’avenir, c’est un joueur du présent. Il s’inscrit dans une certaine concurrence, avec Mahrez, Belaïli, Brahimi, Delort… Beaucoup de joueurs de qualité aussi. Il est à coup sûr une valeur montante de notre équipe nationale. »

Avec Carlo Ancelotti au Napoli, nul doute qu’Adam Ounas grandira et gommera ses défauts. A moins qu’il ne le fasse avec Villas-Boas à l’OM ou Vieira à Nice, comme le laissent entendre les dernières rumeurs de transfert à son égard. Quoi qu’il en soit, avec son petit prodige, l’Algérie a de quoi voir venir.

Bonus – Quand Adam Ounas régale avec le Napoli