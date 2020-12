Boca Juniors : Tevez marque et embrasse le brassard spécial pour Maradona

😱📽¡Desde un ángulo especial y exclusivo! Así fue el gol de @__CarlitosTevez que le da la ventaja a @BocaJrsOficial de cara a la vuelta pic.twitter.com/LPxIIvFW7X

La séquence a été belle et l'émotion tout aussi forte. Carlos Tevez (36 ans) a cette fois laissé exploser sa rage, quelques jours après le match de championnat contre les Newell's Old Boys auquel il n'a pas participé, trop chagriné par le décès de son idole, Diego Armando Maradona, intervenu le 25 novembre dernier. Comme un symbole, une semaine après le drame vécu par tout un pays, c'est « l'Apache » qui a donné la victoire à Boca Juniors, l'ancienne formation du n°10 argentin (1981-1982, 1995-1997) lors des huitièmes de finale aller de la Copa Libertadores sur le terrain de l'International Porto Alegre (1-0). L'ancien joueur de Manchester City et de Manchester United a profité d'une remise de son coéquipier au point de penalty, sur une incompréhension de la défense adverse, pour délivrer les siens. Et sa célébration fût symbolique.Après avoir réalisé qu'il avait marqué, Carlos Tevez s'est dirigé vers le poteau de corner en retirant son maillot, laissant apparaître celui de Diego Maradona datant de 1981, offert par le "Pibe de Oro" à son protégé il y a quelques années. C'est le maillot que portait la légende argentine lors de la rencontre entre Boca Juniors et River (3-0). Ensuite, « l'Apache » a embrassé son brassard de capitaine aux couleurs nationales, bleu ciel et blanc, sur lequel figurait une photo de Maradona.