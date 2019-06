La Colombie a pris le meilleur sur le Qatar (1-0), mercredi soir à Sao Paulo, lors de la 2e journée de la Copa America.

Déjà buteur contre l'Argentine (2-0), Duvan Zapata, l'attaquant de l'Atalanta Bergame, a donné la victoire à son équipe en plaçant sa tête sur une jolie louche de James Rodriguez (86e).

Le scénario est parfait pour les Cafeteros, déjà assurés de leur place en quarts de finale et même certains de terminer premiers du groupe B. Ils affronteront le deuxième du groupe C, actuellement dominé par l'Uruguay et le Chili.