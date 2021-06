L'Albiceleste n'a pas vraiment convaincu, mais elle assure l'essentiel. Après un nul décevant contre le Chili (1-1) et une victoire poussive contre l'Uruguay (1-0), l'Argentine s'impose une nouvelle fois sur la plus petite des marges contre le Paraguay (1-0) avec une équipe remaniée où Aguero et Gomez étaient titulaires.



Pour fêter la belle soirée de Messi, venu égaler le record de sélections de Mascherano (147), les Argentins ont rapidement fait la différence dans cette partie. A la suite d'une superbe passe décisive à ras-de-terre de Di Maria, Gomez a conclu de près pour s'offrir le but de la victoire dès la 9e minute.

Le Chili se qualifie aussi

Pourtant, l'Argentine a souffert dans cette partie et n'a pas eu beaucoup la possession du ballon malgré un but refusé dans le temps additionnel de la seconde période pour une position de hors-jeu de Messi (45e). Les hommes de Scaloni assurent l'essentiel et

Dans l'autre match de la nuit, le choc entre l'Uruguay et le Chili a été dominé par Cavani et ses partenaires. Mais l'Uruguay s'est fait peur et repart seulement avec le point du nul. Eduardo Vargas avait ouvert le score juste avant la demi-heure de jeu avant qu’Arturo Vidal ne marque contre son camp peu après l'heure de jeu (1-1, 66e). Deuxième de la poule, le Chili se qualifie alors que le Paraguay et l’Uruguay devront ne pas laisser d'espoir à la Bolivie pour voir les quarts de finale.