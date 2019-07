Pour la deuxième fois de sa carrière, Lionel Messi a été expulsé samedi, lors de la victoire de l’Argentine face au Chili dans la petite finale de la Copa America (2-1). Un carton rouge sévère pour le Barcelonais, suite à un accrochage avec Gary Medel. Si Messi est à l’origine de l’altercation, puisqu’il a repoussé le bouillant défenseur de la Roja alors que la balle était sortie, c’est Medel qui est ensuite venu au contact, du torse, à plusieurs reprises lors de cette rencontre particulièrement tendue.

Complètement dépassé, Mario Diaz de Vivar, l’arbitre paraguayen de la rencontre a alors décidé d’expulser les deux hommes, non sans d’interminables palabres. Avant ce match pour la troisième place de la compétition continentale, le quintuple Ballon d’or n’avait donc été exclu qu’une seule fois depuis ses débuts professionnels. C’était en août 2005, à l’occasion d’un match amical contre la Hongrie, alors qu’il n’avait que 18 ans. Entré en jeu en seconde période, il avait reçu un carton rouge après seulement 44 secondes, pour un coup de coude sur Vilmos Vanczák.

Samedi, avant cette double expulsion survenue à la 37e minute, « la Pulga » avait tout de même eu le temps de délivrer une passe décisive malicieuse sur coup franc à Sergio Agüero (12e), avant que Paulo Dybala ne double la mise quelques instants plus tard, cette fois servi par Giovani Lo Celso (22e). Les Chiliens ont bien fini par réduire l’écart sur un penalty d’Arturo Vidal, consécutif à une faute de Lo Celso, juste avant l’heure de jeu (59e), sans parvenir à égaliser. Et c’est donc l’Albiceleste, finaliste malheureuse des deux dernières éditions, et battue en finale par ces mêmes Chiliens il y a trois ans, qui se classe troisième d’une compétition que Messi et sa bande préféreront sans doute rapidement oublier, malgré cet ultime succès.