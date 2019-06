L'air du continent sud-américain semble bien mieux réussir à Alexis Sanchez que celui qu'il respire au quotidien en club tout au long de la saison, du côté de Manchester. Vendredi, l'attaquant chilien a une nouvelle fois participé activement au succès des siens en Copa America. Après avoir largement dominé le Japon lors de la 1ère journée du groupe C (4-0), la Roja a cette fois pris le meilleur sur l'Equateur (2-1), et encore une fois, l'ancien joueur du FC Barcelone a marqué, comme ce fut le cas contre les Nippons quelques jours plus tôt.

En seulement 177 minutes passés sur les pelouses brésiliennes, le Red Devil a donc fait trembler les filets à deux reprises, avec une passe décisive en bonus. Pour comparaison, en 2018-2019, Alexis Sanchez a joué 877 minutes en championnat anglais au cours des derniers mois, pour une seule petite réalisation et trois offrandes. Il a également pu bénéficier d'un temps de jeu de 207 minutes en Ligue des champions, sans réussir à se montrer décisif une seule fois, alors que Manchester United a tout de même atteint les quarts de finale de l'épreuve.

Vu de Carrington ou d'Old Trafford, c'est donc une excellente nouvelle que de voir Alexis Sanchez briller sous les feux des projecteurs de la Copa America. Car au sein du club anglais, personne n'a oublié qu'il va falloir absolument réussir à vendre l'intéressé, qui bénéficierait d'un salaire annuel dépassant les 30 millions d'euros de l'autre côté de la Manche. Ces dernières semaines, le scénario le plus probable pour se débarrasser de cet indésirable n'était pas très réjouissant pour MU, à savoir consentir à lui verser une partie des émoluments qu'il est censé toucher d'ici la fin de son contrat en 2022, en contrepartie d'un départ vers une formation incapable de lui proposer un salaire aussi confortable. S'il continue de flamber avec la Roja, Alexis Sanchez pourrait de nouveau représenter une cible de choix pour certains prétendants ambitieux.