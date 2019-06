Vers un Brésil-Argentine en demi-finales ?

Après la victoire de l’Uruguay sur le Chili (0-1) et la non qualification du Japon au terme d’un nul contre l’Equateur (1-1), on connaît donc le tableau des quarts de finale de la Copa América.

Le Brésil défiera le Paraguay jeudi soir (2h30 en France), alors que l’Argentine sera opposée au Venezuela vendredi après-midi au Maracana (21h en France). Les deux sélections pourraient se retrouver dans le dernier carré en cas de qualification.

Colombie-Chili est programmé vendredi et Uruguay-Pérou samedi.