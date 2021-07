Un duel à venir entre l'Argentine et l'Italie ?

🇦🇷🆚🇮🇹 En el 2022 ya no se jugará la Copa Confederaciones pero podrían enfrentarse los campeones de América y Europahttps://t.co/37SwwBWOX4

Un calendrier démentiel pour les deux sélections

pour les qualifications sud-américaines et européennes. La dernière fois que la Coupe des confédérations s'est disputée, c'est l'Allemagne qui a été sacrée, en 2017. Avant la Coupe du monde en Russie, elle avait su se défaire du Chili (1-0).

Depuis mars 2019, la Coupe des confédérations n'existe plus. Cette compétition réunissait les champions continentaux des six confédérations de football,Conmebol, Concacaf, UEFA, Asie, Afrique, Océanie plus le champion du monde et le pays organisateur et elle était disputée un an avant chaque Coupe du monde.. Le média argentin explique ce lundi que les bonnes relations entre la Conmebol et l'UEFA pourraient aider à organiser un match amical entre l'Argentine et l'Italie.Cependant, d'un point de vue de l'organisation, cela sera délicat. En effet, la présence dans le calendrier de la Coupe du monde au Qatar est importante. Le tournoi se disputera du 21 novembre au 18 décembre 20222 et les deux formations seront également occupées à jouer des matchs