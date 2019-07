Messi pense que "tout est arrangé"

"Je ne comprends toujours pas ce qu’il a fait pour être expulsé." Lionel Scaloni était remonté après la victoire décrochée par l’Argentine contre le Chili (2-1), samedi soir, lors de la "petite finale" de cette Copa America 2019. En cause, évidemment, le carton rouge infligé à Lionel Messi dès la 37e minute de jeu, après un accrochage avec Gary Medel. Le deuxième de sa carrière, quatorze ans après celui qu’il avait reçu à l’occasion d’un match amical contre la Hongrie.

S’il avait à cette époque été exclu pour un coup de coude, "la Pulga" n’a cette fois pas grand-chose à se reprocher, si ce n’est d’avoir repoussé son adversaire avant que celui-ci ne revienne à la charge. Un geste mal interprété par Mario Diaz de Vivar, l’arbitre paraguayen de la rencontre, qui a sorti les deux joueurs, provoquant donc la colère du sélectionneur argentin mais aussi du n°10. D’ordinaire mesuré dans ses propos, le quintuple Ballon d’or s’est lâché après le match.

"Tout est arrangé"



"Ça ne fait aucun doute, tout est arrangé pour que le Brésil gagne, a-t-il balancé aux journalistes présents. J’espère que la VAR et les arbitres ne seront pas impliqués dans le résultat de la finale et que le Pérou aura sa chance, mais ça me paraît compliqué. Je ne veux pas faire partie de cette corruption, nous n’aurions pas dû subir un tel manque de respect dans cette Copa America. Nous aurions pu aller plus loin mais on nous a empêchés d’aller en finale."

Après la demi-finale perdue face à la Seleçao (2-0), la star du Barça avait déjà critiqué les arbitres, pour "deux penaltys non sifflés". Des propos qu'il ne regrette pas mais qui lui ont peut-être coûté cher. "Je dis toujours la vérité, c’est ce qui me permet de rester calme. Si ce que je dis a des répercussions, ce n’est pas mon problème, a-t-il enchaîné. Ce qu’il s’est passé est à cause de ce que j’ai dit la dernière fois. Peut-être que c’est venu me hanter alors qu’avec un jaune, c’est réglé."

Ses accusations n’ont pas tardé à faire réagir la Confédération sud-américaine de football. "Il est inacceptable qu’à la suite d’incidents spécifiques à la compétition (…), des accusations infondées aient été lancées, qui manquent de vérité et mettent en cause l’intégrité de la Copa America", a indiqué la Conmebol dans un communiqué. Lionel Messi et les Argentins savaient que disputer cette compétition au Brésil serait une épreuve délicate. Ils ne pensaient pas à ce point.