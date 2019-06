Japon : Pas de Copa pour Sakai

Le Marseillais Hiroki Sakai et le Toulousain Gen Shoji disputeront ainsi les deux prochains matches amicaux des Samouraïs bleus contre le Trinidad et le Salvador, mercredi et dimanche, avant d’être libérés.

Eiji Kawashima, 3e gardien à Strasbourg, est sélectionné pour la Copa, tout comme Gaku Shibasaki, le milieu de Getafe, et Shinji Okazaki, l’attaquant de Leicester.

Les hommes d’Hajime Moriyasu défieront le Chili, l’Uruguay et l’Equateur dans le groupe C.