Depuis le temps qu'il l'attendait, Lionel Messi le tient enfin. Sept ans presque jour pour jour après le revers face à l'Allemagne en finale de la Coupe du monde 2014 (0-1), l'Argentin s'est offert le trophée de la Copa America avec sa sélection, après avoir battu le Brésil (1-0)., la sélection emmenée par "La Pulga" a su se montrer précise et chirurgicale, avec un but inscrit sur son unique frappe cadrée de la première période. Sur un service lumineux de Rodrigo De Paul, Angel Di Maria a enchaîné un contrôle et un petit ballon piqué imparable pour lober Ederson et offrir l'avantage à son équipe (1-0, 22e).En face, le Brésil a cruellement manqué de justesse., mais le but de l'attaquant d'Everton a été logiquement refusé pour un hors-jeu (51e).. Beaucoup trop peu pour inquiéter une Argentine qui aurait pu conclure en beauté si, ne s'était pas pris les pieds dans le tapis au dernier moment.Au final, ce sont tout de même les Argentins qui ont levé les bras au ciel au coup de sifflet final, tandis que Messi pouvait soulever victorieusement le trophée avec tous ses partenaires. En larmes, Neymar a eu du mal à digérer la défaite, même si le Brésilien s'est rapidement remis de sa tristesse et a terminé la soirée en grande discussion avec son ami Lionel Messi.