Comme c’était prévisible, le Brésil a pris le dessus sur le Chili à l’occasion de son quart de finale de la Copa America. Vendredi soir, au stadio Olimpico de Rio, la Seleçao s’est défaite de la Roja sur le plus petit des écarts (1-0). L’unique réalisation du match a été l’œuvre de Lucas Paqueta à la 46e minute de jeu.

La Seleçao a fini à dix

Le milieu de terrain de l’OL a débloqué la situation peu après le retour des vestiaires. Profitant d’un contre favorable, il a fixé tranquillement le gardien adverse et poussé le cuir au fond des filets. Ce seul but a suffi au bonheur des Auriverdes, alors qu’ils avaient été plutôt bousculés par leurs adversaires du jour. Les Chiliens s’étaient offert pas moins de 11 tirs au but et ont eu la possession durant une bonne partie du match. Une mainmise qui s’explique notamment par l’expulsion de Gabriel Jesus à la 48e minute.

ESTAMOS CLASSIFICADOS PARA AS SEMIFINAIS DA CONMEBOL COPA AMÉRICA! Vamos seguir em busca da décima taça na raça, na garra e na vontade. Pra cima deles, Brasil 🇧🇷🇧🇷 #VibraOContinente pic.twitter.com/C0uphdx2Wp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 3, 2021

Avec cette victoire, la bande à Tite assure donc sa place dans le dernier carré de la compétition. Elle y affrontera le Pérou, vainqueur plus tôt du Paraguay (4-3). Un remake de la dernière finale de la Copa America. S’ils l’emportent, les Auriverde ne seront plus qu’à une étape de signer le doublé. Ça serait une première pour eux au 21e siècle.