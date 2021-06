Copa America : La liste du Brésil dévoilée

LISTA FINAL 📋

Les 24 joueurs du Brésil convoqués pour la Copa America :

. Positionnée dans le groupe A en compagnie de la Colombie, de l’Équateur, du Pérou et du Venezuela, l'équipe dirigée par Tite partira avec un statut de favorite indiscutable, renforcé par son parcours parfait lors des éliminatoires du mondial 2022 - 6 victoires en 6 matchs. Ce mercredi soir, Tite a dévoilé les noms des 24 joueurs convoqués pour le tournoi.Sans surprise, on constate que le technicien âgé de 60 ans s'est appuyé sur une ossature connue. Ainsi, Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro et, évidemment, Neymar ont été appelés à défendre les couleurs du pays lors de la compétition. Le Brésil débutera le dimanche 13 juin face au Venezuela (23 heures) avec l'ambition de conserver son trophée.Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)Emerson (FC Barcelone), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Eder Militao (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea)Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (OL), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo)Everton (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Vinicius Jr (Real Madrid)