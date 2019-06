Copa America : James, prophète en Colombie

Car son talent est certain, car son emprise sur le jeu est déterminante, James Rodriguez est un incontournable de la sélection colombienne. La preuve encore samedi face à l’Argentine, avec une titularisation et une prestation globale accomplie pour le meneur de jeu de 27 ans. Oui, 27 ans déjà pour l’ex-prodige du FC Porto, qui du temps de son court passage à l’AS Monaco a émerveillé les pelouses de l’hexagone.

C’était lors de la lointaine saison 2013-2014, avec en apothéose une Coupe du Monde au Brésil fantastique marquée par les 6 buts du natif de Cucuta… Depuis, pas grand-chose à signaler pour le milieu offensif, qui a alterné le bon et le très moyen, pendant trois ans au Real Madrid, à qui il appartient toujours, et ensuite au Bayern Munich, pendant un prêt de deux ans.

Le club bavarois n’a pas souhaité cet été lever l’option d’achat dont il bénéficiait sur le joueur. En froid avec son entraîneur Niko Kovac, James n’a de fait jamais convaincu grand monde à Munich, pas plus qu’à Madrid où sa relation avec Zinedine Zidane a plusieurs fois défrayé la chronique dans les journaux espagnols. Et le Colombien ne devrait pas retrouver ZZ dans la capitale ibérique, puisque le technicien français ne compte toujours pas sur lui. D’après les derniers échos de la presse italienne, c’est finalement du côté du Napoli que le numéro 10 des Cafeteros s’apprête à rebondir, en prêt là-aussi.

Prophète dans son pays

Preuve que le meneur de jeu n’a plus la cote en Europe. Tout l’inverse de son pays natal. En Colombie, l’homme aux 73 sélections (22 buts, 24 passes décisives) est un indéboulonnable du groupe de Carlos Queiroz. Le sélectionneur portugais, pour son premier match officiel, l’a évidemment titularisé face à l’Argentine, avec une certaine réussite puisque James est à l’origine du premier but des Cafeteros.

Un début de compétition idéal pour le joueur comme pour son équipe, qui peut dès ce soir assurer sa qualification pour les quarts de finale en cas de succès sur le Qatar (23h30 - beIN SPORTS 1). Avec Radamel Falcao, James est vu comme le leader de la Colombie et sous le maillot national, le joueur a rarement déçu. Avec une Argentine en faillite et un Brésil privé de Neymar, la Colombie est sûrement la grosse cote de cette Copa America. Et c’est bien tout ce qui compte finalement pour James, de retour sur les terres de ses premiers exploits.