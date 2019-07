Chili-Vidal: "Le match contre l'Argentine n'a aucune importance"

Le Chili a reçu une énorme claque en demi-finale de la Copa America contre le Pérou (0-3). Grands favoris, les doubles tenants du titre sont tombés de très haut et la remobilisation contre l'Argentine, un remake des deux dernières finales, apparaît d'ores et déjà très complexe. "Si on regarde objectivement, il n'y a pas beaucoup d'envie de jouer pour la 3e place", a d'abord lâché Arturo Vidal pour le Mundo Deportivo. Il admet qu'il "faudra le jouer" mais ajoute aussitôt que ce "match n'a aucune importance". Le mal est déjà fait.