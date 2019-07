Brésil: Thiago Silva veut continuer jusqu'en 2022 !

Vainqueur de la Copa America 2019 à 34 ans, Thiago Silva espère désormais prolonger l’aventure avec la Seleçao jusqu’à la Coupe du monde 2022. Et ce alors qu’il aura donc 38 ans au moment du mondial au Qatar.

“C’est jour après jour, c’est match par match. Si j’ai un niveau élevé comme lors de la Coupe du Monde 2018 et la Copa América, tout est possible, a-t-il ainsi confié. Tous les joueurs de plus de 30 ans sont d’excellents professionnels. Si bien que Dani (Alves) a été élu meilleur à la compétition à l’âge de 36 ans. Cela nous motive pour continuer, mais nous devons d’abord faire notre travail au club”.