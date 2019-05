Brésil: Quatre Parisiens pour la Copa América

Sans surprise, les joueurs du PSG Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos et Neymar sont bien dans le groupe de Tite pour la Copa América 2019 organisée au Brésil (14 juin-7 juillet).

David Neres, convoqué pour la première fois au mois de mars, est bien présent, aux dépens de Vinicius et Lucas Moura. Danilo, Fabinho et Felipe Anderson perdent leur place par rapport au dernier rassemblement, alors que Marcelo, Douglas Costa ou Willian ne sont pas rappelés, tout comme Pablo et Malcom.

Les Auriverde affronteront la Bolivie, le Venezuela et le Pérou lors de la phase de groupes.