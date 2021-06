Argentine - Scaloni : "Même fatigué, Messi continue de faire la différence"

"Très difficile de ne pas compter sur lui"

L'Argentine s'est qualifiée la nuit dernière en huitièmes de finale de la Copa America, à la faveur d'un succès poussif face au Paraguay grâce à une réalisation d'Alejandro Gomez (1-0). Lors de ce match, Lionel Messi, qui fêtera ses 34 ans jeudi, a lui égalé le record de sélections de Javier Mascherano (147). Un record qui devrait être battu le 29 juin prochain à l'occasion de la rencontre face à la Bolivie. Déjà détenteur du record de buts avec l'Albiceleste (73), le numéro 10 a été salué par son sélectionneur, Lionel Scaloni.

Suite au succès face au Paraguay, le natif de Rosario est revenu sur le succès de l'Argentine, poussif mais bienvenu vu les aspirations de l'Albiceleste, qui court toujours après un titre depuis maintenant 28 ans et la Copa America obtenue en 1993. Frustré par le calendrier infernal imposé aux sélections, Scaloni a reconnu ne pas pouvoir se passer de son capitaine. "Ce qui me préoccupe, c'est la condition physique des joueurs, parce que notre dernier match datait d'il y a trois jours et que les conditions ici ne sont pas optimales. C'est pourquoi nous avons dû faire quelques changements parmi les joueurs. Nous avons très bien joué en première période.