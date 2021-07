Argentine : Messi s'offre un record historique sur Instagram

😳😲 La foto deportiva con más likes de la historia de @instagram pic.twitter.com/2JM9LBuzMh

Le record de Ronaldo battu

Lionel Messi avait remporté les Jeux Olympiques en 2008 mais, durant des années, on attendait de le voir conquérir un trophée majeur sous le maillot de l'Argentine. Les occasions n'ont pas manquées et le numéro 10 a longtemps été frustré après 4 finales de grands tournois perdues (Coupe du monde 2014, Copa America 2007, 2015 et 2016). Le 11 juillet dernier, face au Brésil de Neymar au Maracanãn un but inscrit par Angel Di Maria avait été suffisant à la joie de l'Albiceleste et du sextuple Ballon d'Or.Élu meilleur joueur du tournoi, terminant meilleur buteur (4 buts) et passeur (5 passes décisives), Lionel Messi avait exprimé son sentiment suite à ce succès en postant une photo avec le trophée sur Instagram. ". Ainsi, Messi a effacé des tablettes le précédent record qui appartenait à Cristiano Ronaldo. Le 25 novembre 2020, la star de la Juventus Turin avait obtenu près de 20 millions de "j'aime" avec une photo en hommage à Diego Maradona, tout juste décédé.