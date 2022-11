Argentine : Le discours de Messi avant la finale de la Copa America face au Brésil

"Cette coupe, on la ramène à la maison !"



. Le 11 juillet 2021, le capitaine de l'Albiceleste a pris la parole au milieu de ses coéquipiers, à quelques minutes de la finale de la Copa America qui sera alors remportée face au Brésil de Neymar au Maracana grâce à Angel Di Maria (0-1). Extrait d'un documentaire de Netflix Argentine intitulé "Sean eternos: Campeones de América ", le numéro 10 a tenu un discours mobilisateur alors qu'il était à la recherche de son premier trophée majeur sous les couleurs de son pays et que l'Argentine espérait gagner un titre depuis la Copa America 1993."On sait déjà ce qu’est l’Argentine, on sait déjà ce qu’est le Brésil, mais je ne parlerai pas de tout ça. Aujourd’hui, je veux vous remercier pour ces 45 jours.., a lancé Messi. Puis de poursuivre sur l'aspect humain de l'aventure traversée par l'Albiceleste : "Quarante-cinq jours sans voir notre famille. Quarante-cinq jours ! El Dibu (Emiliano Martínez, ndlr) a été papa et il n’a toujours pas pu voir sa fille ! Chino (Lucas Martínez Quarta) pareil ! Il ne l’a vu qu’un tout petit peu ! Pour quoi ? Pour ça, ce moment. Parce que nous avions un objectif les gars et on est à rien d’y parvenir ! A rien !", a analysé Messi.Dans le climax émotionnel, celui qui pense encore continuer son aventure au Barça et donc ne pas aller au PSG, élève encore le curseur : "Gagner cette coupe dépend de nous. Donc on va aller sur le terrain et on va soulever ce trophée ! Et on va revenir en Argentine pour en profiter avec notre famille, nos amis et les gens qui ont toujours soutenu l’Argentine. Pour finir, vous savez quoi les gars c’est que tout ceci n’est pas un hasard.Septuple Ballon d'Or notamment grâce à ce titre,. C'est le 22 novembre prochain, face à l'Arabie Saoudite, que l'Albiceleste - qui croisera possiblement la route des Bleus en 8èmes - entamera sa campagne.