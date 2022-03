Amical : L'affiche Italie-Argentine se jouera à Wembley

L'emblématique stade de Wembley de Londres sera le théâtre d'une confrontation entre l'Italie, vainqueur de l'UEFA EURO 2020, et l'Argentine, championne de la CONMEBOL Copa América 2021, le mercredi 1er juin 2022

Une rencontre pour montrer que le "football peut être une force du bien en période de turbulences"

Vingt-neuf ans après sa dernière édition, la relance de cette rencontre légendaire du football est le résultat du partenariat de longue date entre l'UEFA et la CONMEBOL et servira de catalyseur pour le développement mondial du football - unissant les pays, les continents et les cultures, tout en démontrant aux fans du monde entier que le football peut être une force du bien en période de turbulences", précise l'UEFA dans son communiqué.



🏆 The #Finalissima 2022 is coming soon!

London’s iconic Wembley Stadium will be the setting for a showdown between #EURO2020 winners Italy and #CopaAmérica champions Argentina.



🗓️ Wednesday 1 June

⏰ 19:45 local time (20:45 CET)

🏟️ 86,000 capacity



Ticket information: ⬇️



— UEFA (@UEFA) March 22, 2022

Wembley, lieu de la finale du dernier Euro entre l'Angleterre et l'Italie, aura droit à une affiche de gala, le 1er juin prochain., comme l'a confirmé un communiqué officiel de l'UEFA, publié ce mardi. "", peut-on notamment lire.C'est le jeudi 24 mars que les billets pour cette affiche seront mis en vente, avec des prix allant de 30 à 118 euros. "Si l'Argentine, déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, disputera deux rencontres pour la forme dans le cadre des qualifications de la zone Amérique du Sud, face au Venezuela (26 mars) et en Équateur (30 mars), le programme sera plus intense sur le plan émotionnel pour l'Italie.Placée dans la Voie C, la Nazionale affrontera la Macédoine du Nord (jeudi 24 mars) en demi-finale, puis si elle passe, elle devra se mesurer au vainqueur de l'opposition entre le Portugal et la Turquie, dans la finale des barrages, prévue mardi prochain.