Riyad Mahrez a été le Citizen le plus prolifique dans cette période de pré-saison, et l'international algérien était titularisé - légitimement - contre Leicester City, son ancien club, pour le compte du Community Shield, ce samedi. Mais c'est Ilkay Gündogan qui s'est illustré le premier pour le club des Eastlands avec un coup franc sorti par Schmeichel dès la 7e minute. Leicester répondait à la 24e minute par le renard des surfaces Jamie Vardy et son pointu. Steffen se trouvait sur la trajectoire et repoussait le danger de la poitrine. Le même Steffen devait dévier une nouvelle tentative de Vardy sur son poteau à quelques encablures de la pause.



0-0, le score au repos et si Leicester s'était montré le plus dangereux, Manchester City allait incorporer Jack Grealish, son onéreuse nouvelle recrue, à l'heure de jeu pour espérer faire pencher la balance en sa faveur. C'est à ce moment là que Mahrez s'échappait, mais était repris par le duo Pereira et Amartey, qui l'empêchaient de tirer dans de bonnes conditions. Leicester allait néanmoins prendre l'avantage. Iheanacho obtenait un penalty sur une faute d'Aké et le transformait dans la foulée à une minute de la fin du temps réglementaire. La messe était dite et Leicester City s'offre un premier trophée précoce cette saison. Pep Guardiola a encore beaucoup de travail.