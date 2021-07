Deux semaines avant la reprise du championnat espagnol, le Barça continue de monter en puissance en phase de préparation. Ce samedi, l’équipe catalane a dominé sans peine la formation allemande de VfB Stuttgart (3-0). Bien que toujours privée de Lionel Messi, elle a déroulé, inscrivant trois buts sans en prendre un seul. Antoine Griezmann a joué un rôle clé dans cette démonstration de force.

Memphis Depay, la nouvelle recrue de l’équipe, est celui qui a donné le ton de la rencontre. Il s’est mis en évidence en inscrivant un superbe but à la 21e minute du jeu. Servi sur une longue transversale, l’ancien lyonnais a réussi un magnifique enchainement : contrôle en plein air, petit sombrero sur un adversaire et frappe en force. Un vrai petit bijou, qui a fait le bonheur des quelques milliers spectateurs venus assister à cette rencontre à la Mercedes-Benz Arena.

Griezmann double passeur décisif

Le deuxième but barcelonais a été l’œuvre du jeune Yusuf Demir. Cet autrichien de 21 ans, arrivé en printemps dernier en provenance de Rapid Vienne, a doublé la mise à la 36e en exploitant un service d’Antoine Griezmann.

Passeur décisif sur cette seconde réalisation de son équipe, l’international français l’a également été sur la troisième, convertie par Riqui Puig à la 73e. ll a lancé son coéquipier dans les meilleures conditions et ce dernier n’avait alors plus qu’à conclure tranquillement. Avec ce doublé d’assistances, « Grizou » a de quoi retrouver la confiance et être requinqué pour la nouvelle saison. Les problèmes qu’il a endurés durant l’intersaison semblent désormais être derrière lui.