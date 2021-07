Coman se blesse de nouveau

Kingsley Coman va-t-il de nouveau vivre une saison tronquée par les blessures ? On ne l’espère pas pour lui, mais au vu de ce qu’il a vécu cet après-midi lors du match amical du Bayern Munich contre Naples c’est ce qu’on pourrait redouter.

L’international français, qui étrennait son nouveau maillot floqué du numéro 11, a quitté le terrain dès la 9e minute de jeu. Et pour cause ; il avait contracté une blessure au niveau de la hanche. C’est ce que suggèrent les premières images de l’action sur laquelle il a été immobilisé. Julian Nagelsmann l’a immédiatement remplacé par Eric Maxim Choupo-Moting.

Nagelsmann et le Bayern croisent les doigts

Il n’y a cependant pas lieu de trop s’alarmer pour l’instant. Ce n’était peut-être qu’un choix de précaution de la part du coach bavarois. L’ancien parisien passera certainement des examens dans les prochaines heures (ou jours) pour connaitre la gravité du coup qu’il a pris.

Pour rappel, la saison dernière, Coman avait été arrêté à cinq reprises. Et c’était essentiellement pour des pépins d’ordre musculaire. Même si ses allers et retours à l’infirmerie ont été récurrents, il n’a cependant jamais raté plus de deux semaines de compétition. Espérons pour lui qu’il en soit de même cette fois-ci.