José Mourinho aurait sûrement préféré terminer ses matchs de préparation sur une autre note. Mais ce samedi face au Real Betis de Nabil Fekir, l'entraîneur portugais de l'AS Rome a vu son équipe disjoncter totalement avec au final une pluie de cartons rouges et une expulsion pour le Special One.



Le calvaire romain a débuté très vite avec un but de Rodri encaissé dès la quatrième minute et bien qu'Eldor Shomurodov a égalisé, le Betis a repris l'avantage par l’intermédiaire de Nabil Fekir (2-1, 30e). En seconde période, Gianluca Mancini a de nouveau remis la Louve à flot (51e) mais dans la foulée, Alex Moreno a redonné l'avantage au Betis (3-2, 58e).

La Roma disjoncte



C'est peu après que l'AS Rome a grillé un fusible. Ou plutôt quatre ! Lorenzo Pellegrini a d'abord écopé d'un second jaune, synonyme de rouge (59e). Une sanction que José Mourinho n'a pas appréciée, le faisant savoir de telle manière qu'il a lui aussi été expulsé. A la 65e, deuxième jaune pour Gianluca Mancini. Et pour parfaire ce triste tableau, Rick Karsdorp a lui aussi vu rouge à la 78e. A huit contre onze, les Romains ont finalement encaissé deux buts supplémentaires et ont perdu 5-2.