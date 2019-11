Russell (20e), Thomas (30e) et Imhoff (47e) ont guidé les Franciliens pour faire la course en tête mais Earls (40e+2) et Conway (75e) ont permis aux Irlandais d'égaliser en fin de match. Hanrahan a manqué le drop de la gagne pour les locaux sur la dernière action. Invaincus, les Français pointent en tête du groupe 4.