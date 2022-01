L’équation était simple pour Montpellier avant ce tout dernier match de la phase de poules de Champions Cup : un point pris contre Exeter et la qualification pour les huitièmes de finale était acquise. Les Anglais visaient quant à eux la victoire pour décrocher le meilleur classement possible et affronter une équipe a priori moins forte. Mission accomplie pour le MHR, vainqueur sur le score de 37-26 avec le bonus offensif et qui verra donc la phase finale en avril ! Le match avait pourtant mal commencé pour Montpellier, qui a encaissé un essai dès la 4eme minute par Samuel Simmonds, dans le coin gauche après une touche et un ballon porté (0-5). Mais les Montpelliérains n’ont pas tergiversé longtemps. Au contraire ! Ils ont inscrit trois buts en neuf minutes ! Par Anthony Bouthier d’abord, après une énorme relance de Gabriel Ngandebe, qui a slalomé entre plusieurs Anglais et délivré une passe décisive à son arrière (7-5, 14eme). Puis c’est Paul Willemse qui a trouvé l’ouverture après une touche et un ballon porté (14-5, 20eme), avant que Jan Serfontein ne marque dans le coin gauche en bout d’alignement après une belle action collective (21-5, 24eme).

Montpellier avec la manière

Sonnés, les Anglais ont pourtant trouvé les ressources pour réagir avant la mi-temps, d’autant que Montpellier avait vu Bouthier (appelé ce dimanche dans le groupe France) sortir suite à une blessure à la cheville. Samuel Simmonds, à la 33eme, s’est offert son deuxième essai du match après un exploit individuel, en se défaisant de quatre défenseurs avant de marquer près du poteau droit (24-12, 34eme). Puis c’est Sean O’Brien, trois minutes plus tard, qui est allé dans l’en-but en interceptant une passe d’Enzo Forletta au milieu du terrain (24-19, mt). Au retour des vestiaires, les Anglais sont passés devant au tableau d’affichage grâce à l’inévitable Samuel Simmonds, qui a conclu un long temps de jeu où les Chiefs ont pilonné la défense héraultaise avant de trouver leur puissant troisième ligne (24-26, 51eme). Aucun essai n’a ensuite été inscrit pendant vingt minutes, et Montpellier a finalement obtenu le point qu’il voulait à la 69eme, grâce à son quatrième essai synonyme de bonus offensif. Cobus Reinach a intercepté une passe à 80m de la ligne et a remonté tout le terrain pour aller marquer (34-26, 70eme). Le score n’a plus évolué et voilà donc un septième club français qualifié pour les huitièmes de finale. Ce sera contre les Harlequins !