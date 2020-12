A l’image de Bordeaux-Bègles, Toulouse et Clermont, Toulon a été au rendez-vous. Pour son entrée dans cette phase de poules de la Champions Cup nouvelle formule, le RCT a démarré son parcours par une victoire sur sa pelouse du Stade Mayol face aux Sale Sharks. Après 20 premières minutes équilibrée, ce sont les joueurs de Patrice Collazo qui ont ouvert le score par la botte de Louis Carbonel. Alors que son homologue anglais AJ MacGinty a manqué la cible dans la foulée, le buteur toulonnais a doublé la mise peu avant la demi-heure de jeu à la suite d’un ballon gardé trop longtemps au sol par les joueurs de Sale alors que Gabin Villière tentait de l’arracher. L’ailier du RCT a encore été sur le devant de la scène deux minutes plus tard.

Toulon a accéléré...

En grande forme, Louis Carbonel a tenté le coup sur un jeu au pied par-dessus. A la réception de son propre ballon, le numéro 10 toulonnais a résisté à la défense de Sale pour servir après contact Gabin Villière. L’ancien international à 7 a alors pu accélérer et, après avoir cassé un plaquage, aplatir le premier essai de la rencontre. Une troisième pénalité signée Louis Carbonel est venue conclure un premier acte rondement mené par les Varois. Sur sa lancée, l’international français a corsé un peu plus l’addition cinq minutes après la pause à la suite d’une position de hors-jeu de la défense anglaise. Dominateur dans le jeu, le RCT a assis sa domination peu avant l’heure de jeu. Avançant sur un ballon porté, Christophe Tolofua a sorti la balle puis combiné avec Sergio Parisse. L’Italien, résistant au retour défensif des Sharks, a offert l’essai sur un plateau à Ramiro Moyano.

...puis s’est arrêté de jouer

Avec 24 points d’avance et deux essais à 20 minutes de la fin du match, Toulon s’acheminait vers la victoire et pouvait espérer le bonus offensif avec deux essais supplémentaires. Mais les Varois, après avoir fait tourner l’effectif, sont sortis du match. Sur une passe bien sentie de Sam Dugdale, Marland Yarde a pu prendre à revers la défense toulonnaise pour débloquer le compteur de son équipe. Les Toulonnais ont tenté de remettre la main sur le ballon mais sans réussite. Quatre minutes après ce premier essai, sur un contre et une remontée de balle sur l’ensemble du terrain, James Phillips est allé concrétiser un grand temps fort des Sharks. Dès lors, les ambitions de bonus offensif du RCT ont été remisée et il n’était plus question que de valider la victoire. Solide, la défense toulonnaise a tenu et le club de la Rade s’impose de douze longueurs (26-14) mais pourrait avoir perdu des plumes dans la course aux quarts de finale.



CHAMPIONS CUP - POULE A / 1ERE JOURNEE

Vendredi 11 décembre 2020

Northampton Saints - Bordeaux-Bègles : 12-16



Samedi 12 décembre 2020

Toulon - Sale Sharks : 26-14

Bath - Scarlets : 19-23

18h30 : Montpellier - Leinster

18h30 : Dragons - Wasps

21h00 : Edimbourg - La Rochelle



Les quatre premiers à l’issue des quatre journées seront qualifiés pour les quarts de finale, disputés sous forme de matchs aller-retour. Les équipes classées de la 5eme à la 8eme place seront reversées en huitièmes de finale de la Challenge Cup.