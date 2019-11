Le Leinster principal favori

2️⃣ DAYS TO GO ✌️



The first step on the path to #Marseille2020 starts on Friday 🛣



Which team will reign supreme at the end though? 🏆



Don't miss out, get your #HeinekenChampionsCup Final tickets now ➡️ https://t.co/9lECxOC3oo pic.twitter.com/WSq8fA4aGM

— Heineken Champions Cup (@ChampionsCup) 13 novembre 2019

Vainqueurs de la Champions Cup pour la troisième fois en quatre ans le 11 mai dernier à Newcastle face au Leinster (20-10), les Saracens s’avançaient à nouveau, dès le tirage au sort, en grands favoris de la compétition européenne, qui débute vendredi. Sauf qu’entre-temps, les banlieusards londoniens ont écopé de 35 points de retrait, ainsi que d’une amende de plus de 6 millions d’euros, pour avoir enfreint les règles du salary cap anglais.Pas de quoi totalement rassurer du côté du Racing, leur premier adversaire dimanche à Nanterre. "Sur le terrain, tout va très bien pour eux et malheureusement pour nous, c’est bien sur le terrain qu’on va les jouer !", a ainsi réagi pour Rugbyrama Laurent Travers, directeur général du rugby chez les Ciel et Blanc.Pour les bookmakers, les Racingmen, contrairement à leurs adversaires du week-end, ne font pas partie des principaux prétendants à la victoire finale, qui échappe aux clubs tricolores depuis le sacre toulonnais de 2015.Les Irlandais évolueront dans la poule 1, aux côtés du LOU, qui débute à Northampton dimanche. Et le leader du Top 14 n’a pas les faveurs des pronostics pour le sacre final.Les Rochelais ont eux hérité de la poule 2, avec Glasgow, Sale et Exeter, et ne sont pas beaucoup plus favoris. Montpellier, placé dans la poule 5 avec Gloucester, le Connacht et Toulouse, est censé avoir plus son mot à dire, maisUn statut assumé pour les Auvergnats, tombés dans la poule 3 avec Bath, les Harlequins et l’Ulster. "Cela fait un an et demi qu’on attend de retrouver la grande Coupe d’Europe. On a les crocs, a confié à La Montagne Rabah Slimani, l’un des nombreux Mondialistes à avoir récemment retrouvé son club. L’objectif, c’est de gagner la Champions Cup." Il n’y a plus qu’à…