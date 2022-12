Champions Cup

Huitième avec deux points, avant la rencontre entre les Harlequins et le Racing programmée dimanche, les Lyonnais, privés du bonus défensif à la dernière seconde, voient les quarts de finale de Coupe d'Europe s'éloigner. Comme en Afrique du Sud, où ils se sont retrouvés menés 28-0 dès la 25e minute, les Rhodaniens ont été plombés par une entame catastrophique. Une pénalité de l'ouvreur, Owen Farrel (4e), et deux essais, du talonneur Jamie George, et du flanker Ben Earl, encaissés en supériorité numérique (14e, 21e) après l'exclusion temporaire infligée au 2e ligne, Félix Lambey, ont vite repoussé le LOU Rugby dans les cordes (0-15). Malgré cette mauvaise entrée en matière, Lyon a néanmoins su relever la tête.

Il a repris les commandes grâce à un doublé du pilier gauche, formé au club, Hamza Kaabèche (28e, 33e) et un essai de l'ouvreur néo-zélandais, Fletcher Smith, au retour des vestiaires (17-15, 42e). Sur le point de faire le break, le LOU rugby a pourtant été terrassé par un nouvel essai anglais de l'ailier Sean Maitland (17-22 55e), après une attaque de près de 80 mètres. Il a été incapable par la suite de profiter de sa supériorité numérique consécutive à l'exclusion définitive infligée au pilier droit anglais, Alec Clarey (67e). Pire, sur la sirène, l'arrière, Elliot Daly, sur pénalité, a privé les Lyonnais du bonus défensif (28-20, 80e). Les hommes de Xavier Garbajosa regretteront longtemps les cinq lancers perdus en touche entre la 64e et la 74e, autant de munitions gâchées pour faire tomber les Anglais, toujours invaincus cette saison (neuf victoires en championnat anglais, deux en Coupe d'Europe), toute compétitions confondues.