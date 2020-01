Montpellier en est désormais certain, le parcours européen prendra fin le week-end prochain. S’il y avait encore un petit espoir de qualification pour les quarts de finale de la Champions Cup, le MHR lui a dit adieu à l’occasion de ce déplacement à Gloucester. Sous la pluie et le vent, l’équipe remaniée mise en place par Xavier Garbajosa a d’abord été solide en défense avant de pousser celle du club anglais à la faute, permettant à François Steyn d’ouvrir la marque sur pénalité après 20 minutes de jeu. Une ouverture du score qui est venue conclure une entame difficile pour Gloucester, qui a rapidement perdu son ouvreur international anglais Danny Cipriani, sorti sur blessure après un peu plus de dix minutes de jeu. Mais ces trois premiers points pour le MHR ont achevé de réveiller les Anglais et un autre international a porté l’estocade.

#GLOvMHR | 0-3

20' François Steyn profite d'un bon grattage de Julien Bardy pour ouvrir le score ! #TEAMMHR pic.twitter.com/I3xwyn3qTR



— Montpellier Rugby (@MHR_officiel) January 11, 2020





Montpellier a tenu une mi-temps



A la demi-heure de jeu, Heinz a parfaitement tiré parti d’une percée de Rees-Zammit pour aplatir le premier essai du match. Dès l’entame de la deuxième période, Twelvetrees a corsé l’addition au pied avant que Rees-Zammit ne soit plus passeur décisif mais bien marqueur d’essai dans cette rencontre. A la suite d’une touche, les joueurs de Gloucester ont accéléré l’envoi à l’aile du ballon et permis à leur jeune ailier d’aplatir en coin. Après une deuxième et dernière pénalité pour le MHR signée Darmon, les Anglais se sont rapprochés un peu plus du bonus offensif par l’intermédiaire de Ben Morgan. Après avoir mis les barbelés près de leur ligne, les Héraultais ont fini par céder sous la pression et le troisième-ligne de Gloucester n’a plus eu qu’à aplatir.

C’est terminé à Kingsholm où le @gloucesterrugby s’est imposé avec le bonus offensif 💪

Un match difficile en Poule 5️⃣ pour le @MHR_officiel ⚔️ pic.twitter.com/jwouuT9d9H



— Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) January 11, 2020





Gloucester peut encore croire à la qualification



Dès lors, le staff montpelliérain a fait une revue d’effectif avant de voir Paul Willemse recevoir un carton jaune cinq minutes après son entrée en jeu, payant une accumulation de fautes de ses coéquipiers. Une supériorité numérique dont les Anglais ont immédiatement tiré parti, Gleave venant conclure un ballon porté consécutif à une touche pour aplatir l’essai du bonus. Pas rassasiés, les joueurs de Gloucester n’ont pas arrêté de pousser mais la défense du MHR a tenu. La défaite est nette (29-6) et permet à Gloucester de rester en lice pour une qualification pour les quarts de finale comme meilleur deuxième, mais il leur faudra sans doute réussir un exploit à Toulouse pour y parvenir.