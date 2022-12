Une semaine après le bras de fer remporté chez les Irlandais du Munster (18-13) dans un épais brouillard, les Toulousains ont retrouvé sur les bords de la Garonne des conditions nettement plus propices à leur jeu de mouvement. Un vent soutenu, mais un beau soleil d'hiver qui leur a donné des envies de grandes envolées sur la pelouse sablonneuse d'un Ernest-Wallon à guichets fermés malgré la finale de la Coupe du monde de football programmée juste après. Avant de suivre les Bleus du ballon rond sur les écrans géants du stade, le public toulousain a été récompensé de sa fidélité par la pluie d'essais (7) de son équipe face aux Bleus de Sale.

Le plus beau est sans doute à mettre au crédit de l'inévitable Antoine Dupont, à la conclusion d'un superbe mouvement collectif initié depuis ses 22 mètres par un autre international en verve, Thomas Ramos, relayé par presque tous les trois-quarts rouges (19e). Dans un grand jour, Dupont s'est même offert un doublé en faisant cette fois parler sa pointe de vitesse pour venir aplatir le ballon joué au pied par le même Ramos et tuer définitivement le suspense (33-12, 47e), peu avant de sortir sous les ovations. Les Anglais avaient pourtant tiré les premiers, avec un essai heureux, dès la 2e minute, du pilier Bevan Rodd, vite effacé par une prise d'intervalle décisive du troisième ligne Thibaud Flament, tel un trois-quarts centre (5e).

Cyril Baille, en force (17e), a montré que sa blessure subie à l'aine avec l'équipe de France contre l'Afrique du Sud en novembre n'était plus qu'un mauvais souvenir. L'ailier Lucas Tauzin a été récompensé de sa belle prestation d'ensemble (60e), au bout d'un autre mouvement d'école, et Romain Ntamack a également participé à la fête (76e), quelque peu gâchée par une fin de match confuse et un carton rouge infligé à Ramos. Les deux équipes se retrouveront lors de la 3e journée le samedi 14 janvier à Sale, dans la banlieue de Manchester, où les conditions ne seront peut-être pas aussi clémentes que dans la Ville rose.