Carton plein pour le rugby français en Coupe d’Europe. Comme le RC Toulon contre Glasgow (19-43) en Challenge Cup vendredi, La Rochelle l’a emporté ce samedi contre Leinster en finale de la grande Champions Cup (26-27). Les hommes de Ronan O’Gara auraient pu regretter longtemps leur entame de match ratée. Enhardi par leur public de l’Aviva Stadium, les Irlandais démarraient très fort cette partie avec 3 essais inscrits en 13e minute (17-0, 13e). Sonnés, les Maritimes reprenaient le fil de cette rencontre grâce à un essai du centre rochelais Jonathan Danty (17-7, 21e) et une autre réalisation de son compère Ulupano Seuteni (38e) pour rester en vie dans cette finale à l’issue de ce premier acte (23-14, M-T).

La Rochelle au bout du suspens

Aux retours des vestiaires, le match tournait dans un premier temps à un duel de buteurs entre Ross Byrne (Leinster et Antoine Hastoy (La Rochelle). Fiable devant les perches, le demi d’ouverture rochelais ramenait son équipe à moins d’un essai transformé des Irlandais (26-20, 50e). Transcendé par cette quête d’un improbable doublé, La Rochelle allait réussir l’impossible. Sur une leçon de gestion des pick and go, le pilier George Henri Colombe parvenait à aplatir le troisième essai du Stade Rochelais qui prenait l’avantage pour la première fois du match (26-27, 73e). Dans une fin de match folle, les Martimes résistaient aux assauts irlandais, réduits à 13 après l'exclusion d'Ala'alatoa à la suite d'un plaque haute sur Colombe, pour s’adjuger la deuxième Coupe d’Europe de son histoire. La Rochelle devient la sixième équipe à remporter la Champions Cup (ex H Cup) à deux reprises.