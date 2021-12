Pour son grand retour en Champions Cup, après cinq ans et demi d'absence, le Stade Français a lourdement chuté ! Alors que le club parisien, auteur d'un début de saison délicat en Top 14 (10eme) avait assuré ne pas vouloir galvauder la Coupe d'Europe, il a manqué ses débuts, en s'inclinant 36-9 chez le Connacht, actuel septième du United Rugby Championship. Sur un terrain gras et dans le vent, le Stade Français a encaissé son premier essai dès la onzième minute, par Caolin Blade, qui a repris le ballon à Shayne Bolton, qui avait échoué à quelques centimètres de la ligne (7-0).

Nicolas Sanchez a ensuite profité de l'indiscipline irlandaise pour remettre son club à -1 (7-6, 18eme) grâce à deux pénalités. Mais à la 28eme, le Connacht s'est redonné de l'air en marquant un nouvel essai, signé John Porch, après une touche, un ballon porté et un joli mouvement collectif dans les 22 (12-6). Quelques secondes avant la sirène, les Irlandais en ont remis une couche, avec un nouveau ballon porté consécutif à une touche côté gauche, et un nouvel essai marqué par Alexander Wootton tout seul côté droit (19-6, mt).

Seulement trois points en deuxième mi-temps pour Paris

Nicolas Sanchez a réduit l'écart à la 47eme sur une pénalité (19-9), mais le Stade Français n'a ensuite plus marqué le moindre point ! Au contraire, il a encore encaissé trois essais ! D'abord par Eoghan Masterson, qui a profité d'un ballon cafouillé par Veainu puis écarté vers l'aile droite (26-9). Trois minutes plus tard, le Connacht a ajouté un nouvel essai, encore après une touche et un ballon porté, Diarmuid Kilgallen se chargeant d'aller dans l'en-but face à une défense parisienne dépassée (31-9). Et pour conclure le calvaire des Roses, Cian Prendergast est allé marqué dans le coin gauche après la sirène. Un match à oublier donc, pour les hommes de Gonzalo Quesada (qui, cas contact, était absent ce dimanche). Il faudra se rattraper le week-end prochain contre Bristol, qui n'a pas disputé cette première journée suite au forfait des Scarlets.