Le Racing 92 a su faire abstraction du contexte entourant les Saracens. Pour leurs débuts en Champions Cup cette saison, les locataires de la Paris-La Défense Arena ont logiquement pris le meilleur sur une équipe des Sarries profondément remaniée et mouillée dans un scandale économique qui lui a coûté 35 points de pénalité en championnat d’Angleterre. Alors que les dirigeants du club londonien ont fait état de leur décision de ne pas interjeter appel de cette sanction, l’ambiance était pesante autour des joueurs qui ont manqué leur entame de match. Après une pénalité signée Maxime Machenaud, c’est Virimi Vakatawa qui a confirmé la domination des Ciel et Blanc à la 9eme minute. Les deux buteurs se sont échangé les politesses avant le deuxième essai francilien signé de manière acrobatique par Teddy Thomas.

Une bévue n’a pas assombri la soirée du Racing 92



Après deux essais en première période, c’est avec l’ambition de prendre le bonus offensif que les joueurs de Laurent Travers ont entamé le deuxième acte. Mais cette ambition s’est retournée contre eux quand, à la suite d’une passe manquée de Finn Russell, Alex Lozowski est allé aplatir en solitaire le premier, et seul, essai des Saracens dans cette rencontre. Le demi d’ouverture irlandais n’a pas tardé à se rattraper en aplatissant le troisième essai du Racing 92 cinq minutes plus tard. Le bonus offensif est venu à un quart d’heure de la fin par l’intermédiaire de Wenceslas Lauret, tout en force sur l’aile gauche. Les Saracens, fortement diminués, ont alors tout tenté pour réduire l’écart mais le mal était déjà fait. Les Racingmen signent un succès bonifié important (30-10) et accompagnent le Munster, vainqueur des Ospreys ce week-end, en tête de la Poule 4.



CHAMPIONS CUP / POULE A

1ere journée

Samedi 16 novembre 2019

Ospreys - Munster : 13-32



Dimanche 17 novembre 2019

Racing 92 - Saracens : 30-10



Classement de la Poule 1

1- Racing 92 5 points

2- Munster 5

3- Ospreys 0

4- Saracens 0