Battu à six reprises la saison passée, le LOU comptait lancer sa deuxième campagne en Champions Cup sur d’autres bases. Mais, sur la pelouse des Northampton Saints, les joueurs de Pierre Mignoni ont connu une première période dans la lignée de leurs précédentes performances européennes. Mais, du côté des Saints, l’écart s’est construit uniquement sur l’indiscipline des Rhodaniens en début de match. Dans les dix premières minutes, Dan Biggar s’est exécuté à deux reprises avant que Northampton ne change de braquet à la 20eme minute. En sortie de touche, le demi de mêlée gallois a vu Rory Hutchinson plein axe qui, après avoir laissé sur place deux Lyonnais, a aplati le premier essai du match et... le seul du club anglais dans cette rencontre ! Avant la pause, Dan Biggar a ajouté six points supplémentaires pour alourdir le passif du LOU.

Une belle réaction trop tardive du LOU



L’écart a atteint 22 points dès l’entame du deuxième acte avec l’inévitable Dan Biggar qui a converti en points une nouvelle faute lyonnaise. C’est après l’heure de jeu que les joueurs de Pierre Mignoni ont commencé à mettre en difficulté la défense des Saints, ce qui a permis au LOU de reprendre espoir. Thibaut Regard a lancé la remontée rhodanienne sur une très astucieuse passe au pied transversale de Couilloud pour le premier essai lyonnais dans cette Champions Cup. Dan Biggar a donné un peu plus d’air à Northampton trois minutes plus tard en portant son total personnel à 20 points sur les 25 inscrits par les Saints dans cette rencontre. A cinq minutes du terme, Thibaut Regard y est allé de son doublé à la suite d’une mêlée à cinq mètres en sortie de laquelle Wisniewski l’a parfaitement servi pour ramener le LOU tout proche du bonus défensif mais les Saints ont senti le danger et ont occupé la moitié de terrain rhodanienne jusqu’à la sirène. Northampton s’impose donc de onze points (25-14) et se place juste derrière le Leinster, vainqueur du Benetton Trévise, au classement de cette Poule 1.



CHAMPIONS CUP / POULE 1

1ere journée

Samedi 16 novembre 2019

Leinster - Benetton Trévise : 33-19



Dimanche 17 novembre 2019

Northampton Saints - Lyon : 25-14



Classement de la Poule 1

1- Leinster 5 points

2- Northampton Saints 4

3- Lyon 0

4- Benetton Trévise 0