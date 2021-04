Il y avait eu un quart de finale en 2018 contre les Scarlets (perdu 29-17), il y en aura un autre le week-end prochain, et ce sera peut-être contre les Scarlets également ! Trois ans plus tard, La Rochelle va disputer le deuxième quart de finale de son histoire dans la plus grande compétition européenne, grâce à sa victoire 27-16 à Gloucester. L’avant-dernier du championnat d’Angleterre, privé à la dernière minute de Louis Rees-Zammit , touché aux ischio-jambiers, n’a mené que pendant dix minutes face au deuxième du championnat de France, globalement supérieur.



Deux essais à un pour La Rochelle



Alors que George Berton avait ouvert le score sur pénalité, La Rochelle a inscrit le premier essai de la rencontre à la 8eme minute, par Dyllin Leyds, parfaitement servi par Kevin Gourdon qui avait accéléré sur 20 mètres (3-5). Puis c’est Arthur Retière, à la 22eme, qui a corsé l’addition en faveur des Rochelais, en marquant dans le coin droit (à la limite d’avoir le pied en touche, mais la vidéo a validé l’essai) après une passe volleyée de Levani Botia, alors que l’action avait débuté côté gauche (6-15). Mais Gloucester ne s’est pas affolé et est parvenu à réduire l’écart à la 31eme par Ruan Ackermann, après plusieurs temps de jeu près de la ligne, consécutifs à une boulette de Jules Favre qui avait rendu le ballon aux Anglais en voulant sauver la touche (13-15, mt). Aucun essai n’a été inscrit en deuxième mi-temps, durant laquelle Gloucester a joué à 14 pendant dix minutes suite au carton jaune reçu par Lewis Ludlow à la 47eme. Ihaia West, puis Jules Plisson, n’ont pas manqué les occasions au pied de creuser l’écart, et La Rochelle s’impose finalement de onze points. Les Rochelais auront l’avantage de recevoir le quart de finale le week-end prochain, contre les Scarlets ou Sale.



CHAMPIONS CUP / HUITIEMES DE FINALE

Vendredi 2 avril 2021

Leinster - Toulon >>> Leinster déclaré vainqueur en raison d'un cas de covid-19 à Toulon

Gloucester - La Rochelle : 16-27



Samedi 3 avril 2021

13h30 : Wasps - Clermont

16h00 : Munster - Toulouse

18h30 : Exeter Chiefs - Lyon



Dimanche 4 avril 2021

13h30 : Racing 92 - Edimbourg

16h00 : Bordeaux-Bègles - Bristol Bears

17h30 : Scarlets - Sale Sharks



QUARTS DE FINALE

Matchs les 9, 10 et 11 avril 2021

Match 1 : Exeter Chiefs ou Lyon - Leinster

Match 2 : Wasps ou Clermont - Munster ou Toulouse

Match 3 : La Rochelle - Scarlets ou Sale Sharks

Match 4 : Bordeaux-Bègles ou Bristol Bears - Racing 92 ou Edimbourg