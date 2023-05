Le Stade Rochelais n’a pas eu besoin de chercher bien loin pour trouver sa motivation. Ce samedi, les Maritimes ont réussi l’exploit de conserver leur titre en Champions Cup en allant s’imposer une nouvelle fois face au Leinster, à l’Aviva Stadium. Les coéquipiers de Grégory Alldritt ont fait preuve d’une énorme force mentale pour réussir à renverser le cours d’une rencontre mal embarquée, après un début de match tonitruant des Irlandais devant leur public. Après la rencontre, le troisième-ligne international expliquait cette force mentale par le manque de respect dont le Leinster aurait fait preuve à son égard.

« On a décidé que les finales perdues, c’était fini »

« Il y a eu plusieurs moments. Déjà le toss, je pense qu'ils ne nous ont pas respectés. Ils ne m'ont pas regardé dans les yeux quand ils m'ont serré la main. C'est quelque chose qu'il ne faut pas nous faire, on a énormément de valeurs dans ce club, le respect en fait partie. Ensuite, à 0-17, on a réussi à renverser la tendance, à basculer à la mi-temps à 14-23, la dynamique était pour nous. On a décidé que les finales perdues, c'était fini. Maintenant, on veut des trophées. Le discours de Ronan O'Gara est bon, le match se joue à 23, pas un 15, je pense au 5 de devant qui est entré et nous a fait gagner le match. »