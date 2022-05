Quel pied! Toulouse a su garder son sang-froid samedi à Dublin pour crucifier le Munster au terme d'une très rare séance de tirs au but (4-2, 24-24 après prolongation), et se hisser pour la quatorzième fois de son histoire dans le dernier carré de la Coupe d'Europe de rugby. Dans un silence de cathédrale, les trois buteurs toulousains désignés, Antoine Dupont, Thomas Ramos et Romain Ntamack, dans cet ordre, n'ont pas tremblé face aux perches dans un exercice pourtant si inhabituel en rugby. Au bout du suspense, après 100 minutes d'un match de légende très intense, le deuxième échec du jeune ouvreur irlandais remplaçant Ben Healy (22 ans) a délivré le tenant du titre, poussé comme rarement dans ses retranchements.

En champion, le Stade toulousain est allé chercher avec beaucoup d'orgueil et de courage sa quatrième demi-finale consécutive dans la compétition. Après l'Ulster en huitième et le Munster en quart, il pourrait y retrouver une troisième province irlandaise, le Leinster, opposée aux Anglais de Leicester dans l'après-midi. Avec la plupart de ses Bleus dans le XV de départ, le quintuple champion continental, qui peinait encore cette saison à trouver la carburation optimale, s'est enfin montré à la hauteur de son statut dans un grand classique du rugby européen. Privée de son enceinte habituelle, le Thomond Park de Limerick, par des concerts de la popstar britannique Ed Sheeran, la "Red Army" avait fait le déplacement en nombre jusqu'à la capitale, Dublin, pour parer de rouge les sièges verts de l'Aviva.

Lebel se réveille

Les Munstermen, poussés par leur public, en ont puisé le supplément d'âme nécessaire pour renverser la supériorité toulousaine du premier acte, particulièrement flagrante en mêlée. Une domination récompensée par un essai de l'ailier Matthis Lebel, déjà décisif lorsque Toulouse s'était imposé l'an dernier, en huitième de finale (40-33), pour la première fois de son histoire à Thomond Park, alors vidé de son public par le Covid-19. Sous un soleil rare sur l'île d'Emeraude, les Toulousains, qui avaient déjà vu Ntamack répondre immédiatement à l'ouverture du score irlandaise, semblaient alors sur une voie royale pour rééditer leur exploit (14-7).

Deux essais du Munster juste avant et après la pause, par Keith Earls et Mike Haley, ont inversé la dynamique, encore accélérée par le carton jaune infligé au deuxième ligne australien Rory Arnold pour un plaquage à la limite du rouge sur Simon Zebo. Toulouse, mené de dix points (24-14), a trouvé d'incroyables ressources mentales pour ne pas rendre les armes. En panne de réussite cette saison avec seulement trois essais marqués jusque-là, Lebel a remis son équipe en selle en mystifiant Zebo pour s'offrir un doublé, avant que Ramos, impeccable face aux perches, n'égalise sur une pénalité (24-24).

Usées physiquement par le gros combat qu'elles venaient de mener pendant 80 minutes, les deux équipes n'ont pas réussi à ajouter d'autres points au cours de la prolongation, malgré deux tentatives de drop. La suite appartient déjà à l'histoire de la Coupe d'Europe. Bravo Toulouse !