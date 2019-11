Pour ceux qui en doutaient, Clermont est bien de retour en Champions Cup ! Après une absence d’un an, le temps d’aller remporter la Challenge Cup aux dépens de La Rochelle, les Jaunards ont réalisé une performance de haute volée sur la pelouse du Stade Marcel-Michelin face aux Harlequins. Si Morgan Parra a lancé l’ASM par une pénalité, c’est Alivereti Raka qui a fait se lever le premier l’enceinte auvergnate, qui a fait parler sa vitesse après un ballon prolongé au pied pour aplatir le premier essai de la rencontre. Et les supporters clermontois n’ont dû attendre que sept minutes pour exulter à nouveau grâce à Peceli Yato, bien lancé par Raka. Le troisième-ligne fidjien y est allé de son doublé sept minutes plus tard pour rapprocher l’ASM du bonus. La réponse des Harlequins a été épidermique avec l’essai de Tom Lawday, bien lancé dans la défense clermontoise dans une action lancée d’une touche, à la demi-heure de jeu. Morgan Parra n’a pas laissé passer l’opportunité d’ajouter trois points au pied juste avant le repos.

Clermont en a passé sept aux Harlequins



Si les Londoniens espéraient dans leur vestiaire que le plus dur était passé... ils se sont lourdement trompés ! En effet, les hommes de Franck Azéma n’ont pas relâché la pression dès l’entame du deuxième acte avec Isaia Toeava qui a bonifié un ballon volé en touche par Paul Jedrasiak permettant à Raka de percer le rideau défensif des Harlequins et, après un relais de Moala, aplatir l’essai du bonus offensif. Ce point supplémentaire en poche, les Jaunards ont baissé en intensité défensive, ce qui a permis à Elia Elia de concrétiser un bon effort des avants des « Quins » dans la foulée. Les Clermontois n’étaient pas rassasiés en attaque et, en moins de dix minutes, Alivereti Raka est allé chercher son doublé avant que George Moala ne se distingue à la suite d’un astucieux coup de pied à suivre signé Camille Lopez. A dix minutes du terme, James Lang a bonifié une percée de Gabriel Ibitoye pour rapprocher les Harlequins à un essai du bonus offensif. S’ils ont tout donné pour y parvenir en toute fin de match, cela a permis à Mike Tadjer d’inscrire le septième et dernier essai clermontois pour une très large victoire de l’ASM (53-21) qui permet au club clermontois de prendre la tête de la Poule 3 devant l’Ulster, vainqueur de Bath ce samedi.

🏉 #ChampionsCup

🔥 Clermont entame son aventure européenne avec une victoire éclatante face aux Harlequins (53-21)#RugbyPack pic.twitter.com/I1g90rGA5D

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 16, 2019







CHAMPIONS CUP / POULE 3

1ere journée - Samedi 16 novembre 2019

Bath - Ulster : 16-17

Clermont - Harlequins : 53-21



Classement de la Poule 3

1- Clermont 5 points

2- Ulster 4

3- Bath 1

4- Harlequins 0