Toujours à la recherche d'une première victoire en Champions Cup (trois défaites en finale en 2013, 2015 et 2017), Clermont a entamé de la meilleure des manières l'exercice 2020-21, avec une victoire bonifiée à Bristol, dernier vainqueur de la Challenge Cup. Les Clermontois sont allés s'imposer 51-38 au terme d'un match à douze essais, où les deux équipes glanent donc le bonus offensif. L'ASM a débuté le match de la meilleure des façons, en menant 21-0 après seulement un quart d'heure de jeu. Kotaro Matsushima a marqué le premier essai de la partie dès la 3eme minute, après une belle course de Damian Penaud, puis d'Alivereti Raka (0-7). Trois minutes plus tard, c'est Apisai Naqalevu qui a marqué en solitaire, après une interception au milieu du terrain (0-14). Puis c'est Damian Penaud qui a signé le troisième essai du match, après un bon travail de Matsushima et Raka (0-21).

Un triplé pour Matsushima



Les Bears ont fini par réagir, à la 20eme minute, par Max Malins, après une mêlée (7-21). Mais Matsushima a permis à Clermont de ne pas douter trop longtemps, en marquant l'essai du bonus offensif à la 26eme, bien servi par Naqalevu (7-26). Bryan Byrne, après une touche à cinq mètres et un maul, a redonné espoir à Bristol (14-26, 36eme), avant que Camille Lopez n'ajoute trois points en plus sur pénalité pour permettre à Clermont de rentrer aux vestiaires en menant 29-14. Callum Sheedy et Camille Lopez se sont répondus au pied en début de deuxième mi-temps (17-32, 44eme), avant que Harry Randall n'inscrive un nouvel essai pour les Anglais, après une touche (24-32, 49eme). Mais une fois de plus, Clermont a vite réagi, et Damian Penaud s'est offert son deuxième essai de la partie, qui a profité d'une passe sautée de Morgan Parra (24-39). Fritz Lee a lui aussi participé à ce festival offensif, en marquant en force (24-44, 63eme), puis Matsushima y est allé de son triplé, à la 68eme, après une touche (24-51, 69eme). Ioan Lloyd (73eme) et Siale Piutau (77eme) ont marqué les deux derniers essais de la partie, en faveur de Bristol, pour conclure ce match où les attaques ont grandement pris le pas sur les défenses. L'ASM prend la tête du groupe B, avant de recevoir le Munster la semaine prochaine.