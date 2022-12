Champions Cup

Après leur revers initial à domicile face à Exeter (12-27) une semaine plus tôt, les Castrais enregistrent une deuxième défaite de rang qui ne leur laisse quasiment plus d'espoir dans la course à la qualification. Ce nouvel accroc, même avec une équipe remaniée, confirme également les difficultés récurrentes des Tarnais à exister sur la scène internationale. Cueilli à froid par un premier essai écossais de Viliame Mata (7-0, 9e), le CO a pourtant su réagir en franchissant deux fois la ligne en moins de cinq minutes, d'abord par Pierre Colonna (7-5, 15e) puis par Julien Blanc (7-10, 30e). A la pause, les Tarnais accusaient néanmoins un point de retard (14-13) à la suite d'un essai de pénalité (36e) doublé d'un carton jaune adressé au pilier Quentin Walcker.

Edimbourg s'est ensuite détaché au retour des vestiaires grâce à son ouvreur Charlie Savala (21-13, 48e), puis après un essai gag et une maladresse de Martin Lavau dont Ben Vellacott a profité pour offrir aux siens le bonus offensif (28-13, 65e). Valeureux, mais trop indiscipliné, le CO a réduit l'écart sur un essai d'Adrien Séguret (67e), transformé par leur Néo-Zélandais Benjamin Botica, mais n'a pu prendre aucun des deux bonus, défensif ou offensif. Les Ecossais ont clôturé la marque sur une pénalité de leur Argentin Emiliano Boffelli (76e). Prochain rendez-vous pour les Tarnais: le réception à Pierre-Fabre de cette même équipe d'Edimbourg, le 15 janvier prochain. Déjà pour l'honneur.