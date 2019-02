Un Anglais au sifflet de Racing 92-Toulouse 

L'EPCR, l'organisateur des Coupes d'Europe, a désigné les arbitres des prochains quarts de finale de Champions Cup et de Challenge Cup.

Le choc franco-français entre le Racing 92 et le Stade Toulousain, qui aura lieu le dimanche 31 mars, sur la pelouse de Paris La Défense Arena (16h15), sera ainsi dirigé par l'Anglais Luke Pearce, choisi par le comité de sélection, présidé par le Français Joël Jutge, responsable de l’arbitrage au sein de l’EPCR. Ils seront 2 arbitres français à officier également dans ce grand huit européen : à Murrayfield, Pascal Gauzere sera aux commandes de l'affiche Edimbourg-Munster (samedi 30 mars, 13h45) et Romain Poite aura rendez-vous à l'Aviva Stadium de Dublin pour arbitrer le duel 100% irlandais entre le Leinster et l'Ulster (samedi 30 mars, 18h45). C'est Nigel Owens qui sera enfin le même jour en charge de Saracens-Glasgow (16h15).

En Challenge Cup, les quarts de finale de La Rochelle contre Bristol au stade Marcel-Deflandre (dimanche 31 mars, 13h45) et de Clermont contre Northampton au stade Marcel-Michelin (dimanche 31 mars, 19h), seront arbitrés respectivement respectivement par les Irlandais John Lacey et George Clancy. MM. Raynal et Ruiz ont enfin été désignés sur les 2 autres affiches entre Sale et le Connacht d'une part, Worcester et les Harlequins d'autre part.