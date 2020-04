Top 14 : Un barrage pour déterminer les clubs européens

Suspendue jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus alors qu’il reste encore neuf journées de saison régulière et les phases finales à disputer, la saison de Top 14 semble avoir de moins en moins de chances de reprendre, si l’on croit les propos du président de la FFR Bernard Laporte. Ce mercredi, les présidents des clubs de Top 14 et de Pro D2 se sont réunis et ont pris deux décisions majeures, rapporte L’Equipe. Tout d’abord, que la saison reprenne ou pas, il y a aura un barrage, sur un match unique, entre le 5eme et le 8eme, et le 6eme et le 7eme du classement, pour définir qui rejoindra les quatre premiers en Champions Cup. Ainsi, si la saison s’arrêtait, La Rochelle recevrait Montpellier et Clermont accueillerait Toulouse, pour tenter de rejoindre Bordeaux-Bègles, Lyon, le Racing 92 et Toulon. Par ailleurs, alors que certains avaient émis l’idée d’attribuer pour la saison prochaine des points supplémentaires aux équipes les mieux classées du championnat 2019-20 et d’en enlever aux moins bonnes équipes, cette idée a finalement été rejetée. Les clubs de Top 14 et de Pro D2 débuteront tous la saison prochaine avec zéro point au compteur.