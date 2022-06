L'EPCR confirme le format, avec huit représentants du Top 14 en Champions Cup

Le 10 mai, l'EPCR dévoilait une partie du format de ses Coupes d'Europe pour la saison prochaine. Ce lundi, l'instance qui gère les compétitions européennes de clubs a confirmé le format prévu. Il sera identique à celui de cette saison en Champions Cup, mais les huitièmes de finale se joueront sur un match sec, fin mars-début avril, et non en aller-retour, comme cela avait été le cas cette année, ce qui avait amené un peu de piquant. En Champions Cup, les clubs seront répartis en deux poules de douze, avec quatre matchs à disputer par équipe, mais pas contre une équipe de son championnat. Les huit premiers seront qualifiés pour la phase finale, et les neuvièmes et dixièmes seront reversés en Challenge Cup. En Challenge Cup justement, changement de format, puisque les vingt clubs seront répartis en deux poules de dix, et les six premiers de chaque groupe joueront la phase finale. La grande nouveauté de cette saison sera, comme annoncé il y a quelques jours, l'arrivée de cinq équipes sud-africaines : les Stormers, les Bulls et les Sharks en Champions Cup, et les Lions et les Cheetahs en Challenge Cup. Le tirage au sort des deux compétitions se tiendra le 28 juin à l'Aviva Stadium de Dublin, lieu où se tiendront les finales en mai 2023.



CLUBS QUALIFIES POUR LA CHAMPIONS CUP 2022/2023

TOP 14 : Castres Olympique, Montpellier Hérault Rugby, Union Bordeaux-Bègles, Stade Toulousain, 5) Stade Rochelais, 6) Racing 92, 7) ASM Clermont Auvergne, 8) Lyon

Gallagher Premiership : Leicester Tigers, Saracens, 3) Harlequins, 4) Northampton Saints, 5) Gloucester Rugby, 6) Sale Sharks, 7) Exeter Chiefs, 8) London Irish

United Rugby Championship : Stormers, Bulls, 3) Leinster Rugby, 4)) Ulster Rugby, 5) Sharks, 6) Munster Rugby, 7) Edinburgh Rugby, 8) Ospreys



CLUBS QUALIFIES POUR L’EPCR CHALLENGE CUP 2022/2023

United Rugby Championship : 1) Glasgow Warriors, 2) Scarlets, 3) Connacht Rugby, 4) Lions, 5) Benetton Rugby, 6) Cardiff Rugby, 7) Dragons, 8) Zebre Parma

TOP 14 : 1) RC Toulon, 2) Section Paloise, 3) Stade Français Paris, 4) CA Brive, 5) Aviron Bayonnais, 6) USAP

Gallagher Premiership : 1) Wasps, 2) Bristol Bears, 3) Worcester Warriors, 4) Newcastle Falcons, 5) Bath Rugby

Invités : Cheetahs



Dates de la saison 2022/2023

Journée 1 : 9/10/11 décembre 2022

Journée 2 : 16/17/18 décembre 2022

Journée 3 : 13/14/15 janvier 2023

Journée 4 : 20/21/22 janvier 2023

Huitièmes de finale : 31 mars/ 1er /2 avril 2023

Quarts de finale : 7/8/9 avril 2023

Demi-finales : 28/29/30 avril 2023

Finale de l’EPCR Challenge Cup : vendredi 19 mai 2023; Aviva Stadium, Dublin

Finale de la Champions Cup : samedi 20 mai 2023; Aviva Stadium, Dublin