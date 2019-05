Leinster-Sexton: "On a bien analysé les forces des Saracens"

"Tout le monde a à l’esprit l’importance de ce rendez-vous. On n’en a pas trop parlé entre nous, mais on sent qu’il y a beaucoup d’émotions." On peut être en passe de devenir le club le plus titré de toute l'histoire de la Coupe d'Europe et, malgré tout, prendre conscience comme le Leinster de Jonathan Sexton de tout l'enjeu de cette nouvelle finale de Champions Cup face aux Saracens ce samedi (18h), à Saint-James Park (Newcastle), qui peut accoucher d'un 5e sacre pour la province irlandaise (devant les 4 couronnes du Stade Toulousain).

"On a eu deux semaines pour bien préparer cette rencontre, on a bien analysé le jeu, les forces des Saracens, assure Sexton sur le site de l'EPCR. Si vous regardez leur composition d’équipe, vous voyez qu’ils ont récupéré beaucoup des joueurs qui leur manquaient la saison dernière en quart de finale (victoire du Leinster 30-19). On connaît la densité de leur effectif, il y a des joueurs importants qui sont de son retour. On a conscience que ça va être très difficile, mais on est prêt pour ce défi. (...) On tire notre confiance de l’expérience de notre équipe, des défis relevés dans le passé et la demi-finale remportée contre Toulouse nous a apportés beaucoup de confiance. Et bien sûr, notre victoire en Coupe d’Europe de la saison dernière augmente notre confiance. Par rapport aux saisons passées, on est plus frais", assure enfin le meilleur joueur du monde 2018. A noter d'ailleurs que Leo Cullen et son staff ont choisi de reconduire dans son intégralité le quinze de départ de la demi-finale victorieuse contre Toulouse (30-12).

Le XV du Leinster : R. Kearney - Larmour, Ringrose, Henshaw, Lowe - (o) Sexton (Cap.), L. McGrath - O'Brien, Conan, Fardy - Ryan, Toner - Furlong, Cronin, Healy.

Remplaçants : Tracy, J. McGrath, Bent, Ruddock, Deegan, O'Sullivan, Byrne, O'Loughlin.