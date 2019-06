Le Racing 'bien' servi, Toulouse a rendez-vous

La saison à peine achevée en France que déjà les clubs du Top 14 se projettent sur le prochain exercice. C'est ce mercredi qu'avait lieu le tirage de la phase de poules de la prochaine édition de la Champions Cup.

Toujours candidat à un titre européen, qui continue de lui échapper, le Racing 92, qui a atteint par deux fois la finale ces quatre dernières années, n'a pas été épargné le sort, puisque les Franciliens seront opposés dans la Poule 4 aux Saracens, sacrés il y a un mois pour la 3e fois, mais aussi aux Irlandais du Munster, doubles champions d'Europe et encore demi-finalistes cette année, ainsi qu'aux Ospreys. Les champions de France du Stade Toulousain seront avec Montpellier les acteurs de la seule confrontation franco-française de cette première phase dans la Poule 5 au côtés des Anglais de Gloucester et des Irlandais du Connacht.

Pour son grand retour dans l'épreuve phare du rugby continental après sa victoire en Challenge Cup, l'ASM Clermont Auvergne retrouvera dans la Poule 3 une vieille connaissance avec la province irlandaise de l'Ulster, défiée à plusieurs reprises par les Jaunards, mais aussi deux clubs anglais à leur portée avec Bath et les Harlequins. Autre retour, dans la Poule 2, La Rochelle voyagera en Angleterre, sur le terrain des vice-champions d'Exeter, mais aussi des Sharks de Sale, ainsi qu'en Ecosse face à Glasgow. Enfin, après une découverte douloureuse de la compétition la saison passée avec un zéro pointé en poules, le LOU Rugby tentera de faire mieux dans la Poule 1, si possible contre le Leinster finaliste sortant, mais plus sûrement contre les Saints de Northampton et les Italiens du Benetton Rugby.

Les poules de la Champions Cup 2019-2020

Poule 1 : Leinster (IRL), Lyon, Northampton (ANG), Trévise (ITA)

Poule 2 : Exeter (ANG), Glasgow (ECO), La Rochelle, Sale (ANG)

Poule 3 : Clermont, Ulster (IRL), Harlequins (ANG), Bath (ANG)

Poule 4 : Saracens (ANG), Munster (IRL), Racing 92, Ospreys (GAL)

Poule 5 : Stade Toulousain, Gloucester (ANG), Connacht (IRL), Montpellier

--------------------------------------------

(*) La finale de cette édition 2019-2020 aura lieu le samedi 23 mai 2020 au Stade Vélodrome de Marseille.