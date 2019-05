Le Leinster détrôné par les Saracens

Et le Stade Toulousain est content ! Le club de la Ville Rose reste co-détenteur du record de victoires en Coupe d'Europe à égalité avec le Leinster auquel les Saracens ont enlevé samedi, à Saint-James Park, leur couronne de tenants du titre (10-20).

WHAT A FINAL



A tense, gripping, compelling #Heineken #ChampionsCup final with very little to separate the teams ✨



But we have our champion after 80 gruelling minutes ⏰



Well done to @Saracens, the BEST in Europe



Summarise their performance in three words ✍️ pic.twitter.com/hvLL4v2uJM