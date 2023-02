EPCR : la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur 2023 en Coupes d'Europe connue

Qui sera élu meilleur joueur 2023 en Coupes d'Europe ? Le suspense est pour l'heure totalement présent mais l'EPCR a dévoilé ce mercredi midi la liste des 15 joueurs nommés en vue du sacre. Ainsi, on retrouve des éléments bien connus du Top 14 mais également des stars de clubs étrangers. Parmi les nommés, on retrouve d'ailleurs Josh Van der Flier et Antoine Dupont, les deux derniers vainqueurs, mais également quatre joueurs des Sharks sud-africains ou encore Grégory Alldritt, seul joueur du Stade Rochelais présent dans la liste alors que le club est champion d'Europe en titre.

Dupont nommé

Les 15 joueurs peuvent désormais prétendre à ce sacre honorifique mais la liste se réduira à cinq éléments en avril prochain, à la suite des demi-finales de la Coupe des champions et du Challenge européen. Cette réduction des joueurs sera faite par une combinaison du vote du public et de l'avis du jury d'experts. Il faut également noter que si des joueurs viennent à se distinguer durant la phase éliminatoire cette saison, alors ils pourraient intégrer la liste restreinte. Le vainqueur de l'édition 2023 sera révélé à l'issue de la finale de la Champions Cup, le samedi 20 mai à l'Aviva Stadium de Dublin.

La liste des quinze nommés