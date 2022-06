Coupes d'Europe - Revol : "Est-ce bien l'intérêt général ?"

Notre Président Pierre-Yves Revol a réagi à propos de l’arrivée des Sud Africains dans la Coupe d’Europe la saison prochaine 👇https://t.co/vUF0KPSsii

L'intégration des franchises sud-africaines aux Coupes d'Europe à partir de la saison prochaine divise.. Au Racing 92 par exemple, Henry Chavancy a évoqué une dénaturalisation de la compétition tandis que son entraîneur, Laurent Travers, piaffe d'impatience à l'idée de se mesurer à des formations réputées rugueuses de l'hémisphère sud.Ce samedi, Pierre-Yves Revol s'est également exprimé sur le sujet, via un communiqué. "Nos décideurs n’osent pas aborder les sujets qui fâchent.Cela arrange beaucoup de clubs car on se dit tous qu’on peut en être mais est-ce bien l’intérêt général ?" s'est alors interrogé le président de Castres. Selon lui, l'accueil des Sud-Africains pose moins problème que la surcharge du calendrier et le format actuel des Coupes d'Europe."Cette compétition devrait être plus élitiste et plus ramassée.d’autant plus qu’elle est très négative sur la continuité et la lisibilité de notre championnat. Qualifions deux fois moins d’équipes et disputons directement les huitièmes de finale aller/Retour puis la phase finale. Cela fera 5 dates au lieu de 8 mais une compétition d’élite intense et dense" s'est-il justifié pour illustrer sa vision des choses. Prônant avant tout la protection du championnat de France, le patron du CO a conclu son intervention en soulignant cet aspect. "Cela permettra."